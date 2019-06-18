Shanahan gidiyor: Trump Pentagon'un başına yeni isim atadı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı’na vekalet eden Patrick Shanahan’ın bakanlığa adaylık sürecinden çekilmeye karar verdiğini açıkladı.
Trump, Shanahan’ın yerine Savunma Bakan vekilliğine halihazırda Ordu sekreterliği görevini yürüten Mark Esper’i getirdiğini duyurdu.
ABD Başkanı, Shanahan’ın çekilmesinin gerekçesini ailesine daha fazla zaman ayırmak istemesi olarak açıkladı.
Reuters’ın aktardığına göre Trump’ın açıklaması USA Today gazetesinde Shanahan’ın eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle FBI tarafından soruşturulduğuna yönelik haberlerinden ardından geldi.
Trump, Patrick Shanahan’ı 2018’in Aralık ayında istifa eden ABD Savunma Bakanı James Mattis’in yerine vekaleten atamıştı.