'Sermaye gelişmekte olan piyasalardan çekiliyor'

Nisan ayında Asya ülkelerinden 7.8 milyar dolar para çıkışı yaşandı. Gelişmekte olan piyasalara giren sermayenin, son aylarda bu piyasalardan çekilmeye başladığı aktarılıyor.

Institute of International Finance (IIF) tarafından derlenen verilere göre dolardaki değer artışı ve tahvil faizlerindeki yükselişin yarattığı baskı, "geçmiş yıllardaki sallantıların ruhunu" geri getirerek, gelişmekte olan ülke hisse ve tahvil piyasalarından net para çıkışına yol açtı.

IIF "sallantı" diyerek, finansal kriz ile mücadele için para politikasını görülmedik derecede gevşeten ABD merkez bankasının (Fed) para politikasını daraltma sinyalini ilk defa verdiği 2013 yılında piyasalarda baş gösteren çalkantıya atıfta bulunuyor.

Dünya'nın aktardığına göre Nisan ayında en yoğun para çıkışı Asya ülkeleri piyasalarında görüldü. Yabancı sermaye Asya ülkeleri tahvil ve hisse senedi piyasalarından toplamda yaklaşık 7.8 milyar dolar geri çekildi.

IIF'nin raporunda "ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirisindeki yükseliş ve buna paralel olarak doların değer kazanması bu gelişmelerin temel nedenini oluşturdu... Yabancı yatırımcılar 16 Nisan'dan bu yana gelişmekte olan tahvil piyasalarından 5.5 milyar dolardan fazla para çekti; bu Mayıs 2013'teki sallantı sırasında yaşanandan biraz daha hızlı gerçekleşti" denildi.

'RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ'

Gelişmekte olan ülkelere net sermaye girişi yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Gelişen piyasalara sermaye girişi ilk üç ayda 77 milyar doları bularak dört yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Ancak ilk çeyrekteki bu performansın ardından rüzgar tersine dönmüş görünüyor.

Doların değerindeki artış, gelişmekte olan ülkelerin son yıllarda aldığı muazzam tutarlardaki borçlar için endişeye sebep oluyor. Doların değer kazanması borç geri ödeme maliyetlerini artırıyor.

The Bank of International Settlements (BIS) tarafından bu hafta açıklanan verilere göre gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsi borçlanmaları geçen yıl yüzde 22 artarken, dolar cinsi borçlanmada yıllıklandırılmış artış yüzde 10'a ulaşarak 3.7 trilyon dolar oldu.