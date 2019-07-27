Şeriat piyasaya göre kendini düzenliyor, Suudiler namaz vaktinde dükkanları açık tutacak

Financial Times, Suudi Arabistan yerel medyasına dayanarak Suudilerin namaz esnasında dükkanları kapatmayacaklarını iddia etti.

Suudi Arabistan’da dükkanların namaz vakitlerinde kapatılması kuralının kalktığı Suudi basını ve Financial Times (FT) tarafından gündeme getirildi. Suudi hanedanlığı, ‘belirli bir ücret karşılığında 24 saat kesintisiz açık olabileceği’ne dair bir yasa onayladı. Bu yasanın namaz saatlerini kapsayıp kapsamadığıysa bir netlik kazanmış değil.

Finantial Times, bu adımı Prens Muhammed bin Salman’ın ‘muhafazakar krallığı daha piyasa dostu ve sosyal liberal’ yapma çalışması olarak gördü.

24 saat yasasının onaylanmasının ardından Suudi kaynaklı Al Arabiya televizyonu yaptığı bir sosyal medya paylaşımında bu yasanın namaz saatlerinde dükkanların kapatılması zorunluluğunu da ortadan kaldırdığını yazmıştı. Daha sonrasında içişleri bakanının canlı yayında ‘bu kararın dükkanları namaz esnasında kapatıp açmakla bir alakası yok’ açıklamasıyla Al Arabiya kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Resmi yalanlamaya rağmen Suudi gazetesi Okaz, adını vermediği ‘güvenilir bir kaynağa’ dayanarak namaz esnasında dükkanların kapatılmamasının ‘an meselesi’ olduğunu yazdı.

Suudi hukukçu Abdulrahman el Lahim’in açıklamasına göre ‘Suudi Arabistan anayasasında dükkanların namaz esnasında kapalı kalmasına dair bir madde yok’. FT’yse Suudilerin dükkan açılımını yapması durumunda, ‘aşırı dincilerin çok öne çıkmadığı, kozmopolitan komşusu Birleşik’ Arap Emirlikleri gibi olabileceğini iddia etti.