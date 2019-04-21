Serdar Turgut: ABD istihbaratı Zarif’in Erdoğan’a verdiği raporun peşinde

Habertürk yazarı Serdar Turgut, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştükten sonra geldiği Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği raporun peşinde olduğunu iddia etti.

Turgut bugünkü yazısında, ABD istihbarat camiasının "48 saattir Ankara’ya odaklanmış durumda" olduğunu ileri sürdü. Turgut "Tüm casusluk camiası İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Ankara’yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği söylenen raporun peşinde” diye yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Şam’da Beşar Esad ile yaptığı uzun görüşmenin sonrasında Ankara’ya geldiğini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısında, Esad ile yaptığı uzun görüşme hakkında Erdoğan’a bir rapor sunacağını söylediğini hatırlatan Turgut şunları kaydetti:

Bunun bilgisi Washington’a ulaşır ulaşmaz tüm istihbarat camiasının tam anlamıyla üst düzeyde alarma geçmiş olduğunu söyleyebilirim.

Tüm yönetim birimleri Astana sürecinde ortak çalışmakta olan İran ile Türkiye’nin Suriye konusunda neleri konuştuklarını ve Esad ile yapılan konuşmanın içeriğini merak ediyorlar.

Meselenin Suriye ile ilgili olduğu kesin de Amerikan tarafı Rusya’nın bilgileri kendisinden önce alacağına emin bu yüzden burada rahatsızlık had safhaya ulaşmış durumda.

Buradaki yetkililer özellikle Fırat’ın doğusu ile ilgili yeni bir kararın alınıp alınmadığını ve alındıysa da bunun işbirliği yapmakta oldukları YPG/PYD gücünü nasıl etkileyeceğini merak ediyorlar.

Anlayacağınız Suriye’de yeni gelişmelerin olmasının tam eşiğinde Ankara’nın yaptığı bu manevra Amerika’yı tamamen rahatsız etti ve hazırlıksız yakaladı.