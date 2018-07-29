Serbest kalan Filistinli direnişçi Tamimi, Mahmud Abbas ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in elinde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ahed Tamimi’yle görüşme gerçekleştirdi.

Filistinli Ahed Tamimi, İsrail askerlerine direndiği için 8 aydır tutuklu bulunuyordu.

Kendisi gibi tutuklu olan annesiyle birlikte serbest bırakıldıktan sonra ailesine tekrar kavuşan Tamimi’yi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas makamında kabul etti.

Ramallah’taki Başkanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Abbas, “Ahed Tamimi ile Nebi Salih köyü halkı gösterdikleri barışçıl halk direnişinin ardından artık Filistin mücadelesinin sembolü oldu" dedi.

Abbas, Tamimi'yi tebrik ederek, barışçıl halk direnişinin işgalci İsrail'in zulmünü dünyaya göstermek için en iyi silah olduğunu söyledi.

Ahed Tamimi, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın kabrini de ziyaret ederek, çelenk koydu.