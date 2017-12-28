Serbest bırakılan Cuneydi yaşadıklarını anlattı

ABD'nin Kudüs kararı sonrası yapılan eylemlerde 20 İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı görüntüyle gündem olan 16 yaşındaki Cuneydi serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto sırasında gözaltına alınan Filistinli çocuk serbest bırakıldı.

Batı Şeria’daki Ofer Askeri Mahkemesi, Filistinli Cuneydi’yi 10 bin Şekel (11 bin TL) mali kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Cuneydi serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

El-Halil kentine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi'nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu." dedi.