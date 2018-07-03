Sene başından beri Akdeniz'i geçmeye çalışan bin sığınmacı yaşamını yitirdi

Sene başından beri, Afrika'dan Avrupa'ya gitmek için Akdeniz yolunu kullanan bin sığınmacının yaşamını yitirdiği aktarılıyor.

Ocak ayından beri Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan bin sığınmacının Akdeniz'de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü açıklamasına göre yalnızca son günlerde ölenlerin sayısı 204'ü buldu.

Sığınmacıların havaların ısınmasıyla birlikte Avrupa'ya geçme girişimlerini hızlandırdıkları belirtiliyor. Açıklamaya göre insan kaçakçılarıysa Avrupa Birliği adım atmadan önce olabildiğince fazla sığınmacıyı Avrupa'ya geçirmeye çalışıyor.

AB'nin Libya'dan sığınmacı akışını durdurmak için çeşitli planlar üzerinde görüştüğü biliniyor. Türkiye ile AB arasında yapılan anlaşmayla birlikte Türkiye-Yunanistan rotası sığınmacılara kapanmıştı.

NATO müdahalesine uğradıktan sonra hala merkezi bir hükümeti bulunmayan Libya, insan kaçakçıları tarafından sığınmacıları Avrupa'ya geçirmek için kullanılıyor.

Artan yoksulluk ve savaşlar sebebiyle 2015 yılından beri Avrupa'ya sığınmacı akını devam ediyor. Sığınmacıların büyük bölümünün dış müdahalelere uğrayan ülkelerden geldiği biliniyor.