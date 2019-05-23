Sendikacı kelini Juncker'e öptürdü

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) Avusturya’da düzenlediği kongre, Avrupa sosyal demokrasisi adına yapılan bir seçim şovuna döndü. Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) yaptığı açıklamayla seçimlerden birkaç gün önce düzenlenen konfederasyon kongresine “Orada olmayan bir şey varsa o da işçilerdi” diyerek tepki gösterdi.

Avrupa seçimlerine birkaç gün kala, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Kongresi Avusturya'nın Viyana kentinde başladı. Kongreye Avrupa Sosyal Demokrasisi’nin “şov”u damga vurdu.

Kongre ETUC Genel Sekreteri’nin kişisel olarak “sosyal Avrupa’yı kurtardığı” için Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e teşekkür etmesi ile başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve ETUC Başkanı Rudy De Leeuw'un kongrede fotoğraflara yansıyan yakınlıkları dikkat çekti.

Ayrıca, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Avusturya Sosyalist Partisi Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, Portekiz Sosyalist Partisi’nin Avrupa Parlamentosu üyesi Maria João Rodrigues ve Alman Sol Parti AP üyesi Thomas Händel'in de aralarında bulunduğu Avrupa sosyal demokrat bloğunu oluşturan siyasiler de kongreye katıldı.

DÖRTTE ÜÇÜNÜ AB FİNANSE EDİYOR

Yunanistan’ın ilerici işçi cephesi PAME (Tüm İşçilerin Militan Cephesi) konuya tepki gösteren açıklamasında “Avrupalı işçilerin hayatlarını mahveden, ABD ve NATO ile birlikte halkları katledenler, bu şovda ETUC'u kullanarak kendilerini işçi yanlısı göstermeye çalıştılar” ifadelerine yer verdi. %75’i AB’nin mekanizmaları tarafından finanse edildiği ETUC, PAME’ye göre Avrupa’nın sendikal hareketine müdahale etmek ve AB’nin işçi karşıtı politikalarını teşvik etmek amacıyla hareket ediyor.

Kongredeki görüntüleri ve içeriği yorumlayan PAME, “ETUC Kongresi'nde hiç kimsenin kesin olarak göremediğini söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da işçiler oldu” dedi.