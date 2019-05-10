Sendika düşmanı Delta Airlines CEO'suna işçilerden giyotinli yanıt

ABD'nin en büyük sendikası AFL-CIO işçilerin hazırladığı bir görseli twitter hesabından yayımladı. Sendika düşmanı Delta Havayolları'nın işçileri sendika üyesi olmamaya çağıran reklam grafiğine işçilerin verdiği yanıt çarpıcıydı.

ABD'li Delta Havayolları, işçilere sendikaya verdikleri 700 doları oyun konsollarına harcamalarını tavsiye eden bir reklam yayımladı. Sendikanın yıllık üyelik aidatının 700 dolar olduğunu hatırlatan şirket yönetimi, işçilere bu parayla bir oyun konsolu alarak çok eğlenebileceklerini söylüyordu.

ABD'nin en büyük sendikası AFL-CIO'nun yayımladığı görsel ise, bu reklama "bir giyotin 1200 dolara mal oluyor, Delta Havayolları CEO'sunun yıllık ücreti ise 13 Milyon" yazılı bir görselle yanıt verdi. Delta CEO'su Ed Bastian, sendikalaşma karşıtı çabalarıyla tanınıyor.

12,5 milyon işçiyi temsil eden AFL-CIO, işçilerin "sert" yanıtını twitter hesabından paylaştı ancak kısa bir süre sonra paylaşımı kaldırdı.

AFL-CIO sözcüsü Carolyn Bobb, giyotin paylaşımının kendileri tarafından hazırlanmadığını, sosyal medyada bulduktan sonra sendika hesabından paylaşıldığını açıkladı.

Bobb, paylaşımı "nahoş" olması sebebiyle kaldırdıklarını söyledi.

AFL-CIO ülkenin en büyük sendikal üstyapı kurumu olmakla birlikte aynı zamanda başka ülkelerde "Amerikan tipi sendikacılık" olarak bilinen yapının da hem babası hem de sürdürücüsü.

1950'li yıllarda iktidarın da denetim ve gözetimi altında gelişen Türk-İş AFL-CIO'ya emanet edilmiş, pek çok sendikacı ve sendika uzmanı ABD'ye AFL-CIO bünyesinde eğitim almaya gönderilirken, anti-komünist bir işçi örgütlenme hattının Sovyet etkisinde gelişecek taban hareketlerine karşı güçlendirilmesi tercih edilmişti. AFL-CIO tüm bunlara rağmen güçlü bir taban basıncıyla varlığını sürdürüyor.

Delta'nın sendika karşıtı reklamı ve verilen giyotinli yanıt: