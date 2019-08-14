Semadirek Adası'nda feribot seferleri yapılamıyor: Yüzlerce kişi mahsur kaldı

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle aralarında Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi mahsur kaldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği belirtildi.

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), aralarında Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi mahsur kaldı.

Semadirek'te tatil süreleri sona eren binin üzerinde kişi, arızalar nedeniyle yapılamayan feribot seferleri yüzünden evlerine dönmek için limanda bekliyor. Dedeağaç Limanı'nda da günler öncesinden adadaki otellerde yerlerini ayırtan ve gemi biletlerini alan çok sayıda turist, seferlerin yapılmaması nedeniyle mağdur oldu.

Semadirek Belediye Başkanı Thanasis Viças, adada yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını belirterek, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı'nın desteğiyle ihtiyacı olan ziyaretçilere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığını aktardı.

YİYECEK VE KONAKLAMA SORUNU YAŞANIYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısı baş gösterdi.

Semadirek ve Dedeağaç limanlarında toplanan yolcularla görevliler arasında da zaman zaman gergin anlar yaşandığı söylenirken, arızalı gemiler tamir edilinceye kadar Ege adalarında sefer yapan başka bir geminin Dedağaç'a gönderildiği bildirildi.

Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'tan bu yana adaya feribot seferleri gerçekleştirilemiyor.