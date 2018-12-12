Seçim hilesi ile suçlanan Trump'ın avukatına 3 yıl hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesinde yalan söyleme ve seçim yasasının mali kurallarını ihlal suçlarından 3 yıl hapis cezası verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen Rusya bağlantısı konusunda yalan söyleme, konuşmaması için iki kadına para ödeme ve vergi kaçırma suçlarından 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cohen'in Donald Trump'ın Başkanlık kampanyası sırasında yaptığı mali işlemleri araştıran savcılar, Cohen’in Trump’la birlikte olduğunu iddia eden model Stormy Daniels'a susması karşılığında ödeme yapması nedeniyle Amerikan seçim yasasında öngörülen mali kuralları ihlal ettiğini tespit etmişti.

Cohen savunmasında, Trump'ın kendisini "zayıf" olarak değerlendirmesine ilişkin "Bu doğru fakat başka bir nedenle doğru. Çünkü tekrar tekrar kendimi Trump'ın kirli eylemlerini örtbas etmek zorunda hissettim" diye konuştu.

On yılı aşkın süreyle ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen, kendisiyle ilgili kimi suçlamaları kabul ederek, ABD Kongresi'ne yalan söylediğini itiraf etmişti.

Cohen, Rusya bağlantısıyla ilgili Haziran 2016'da Trump Tower'da gerçekleşen ve Rus temsilcilerin de katıldığı toplantıdan Trump'ın önceden haberi olduğunu söylemişti.