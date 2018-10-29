Seçim hezimetinin ardından Merkel’den bırakma kararı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisinin Hessen eyalet seçimlerinde yaşadığı kan kaybının ardından Aralık ayında parti liderliği için aday olmama kararı aldığı ileri sürüldü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hessen eyalet seçimlerinde uğradığı hezimetin ardından liderliğini yaptığı Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) yönetimiyle bir toplantı yaptı.

Bild’in haberine göre, Merkel toplantıda parti yönetimine CDU başkanlığı için Aralık'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını söyledi. DPA'nın haberine göre Merkel, parti liderliğini bırakacak ancak başbakanlık görevini sürdürecek.

Merkel'in yerine CDU başkanlığına partinin eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in aday olmak istediği öne sürüldü. Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin yeni grup başkanı Ralph Brinkhaus da genel başkanlığa aday olabilecek isimler arasında gösteriliyor.

18 YILDIR CDU LİDERİYDİ

Merkel'in 18 yıldır liderliğini yürüttüğü CDU, genel seçimlerin ardından son olarak dün Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde büyük kan kaybına uğradı.

CDU’nun önceki seçimlerde aldığı 38,3’lük oy oranı yüzde 27,9’ya gerilerken, hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı da yüzde 30,7’den yüzde 19,9’a geriledi.

Yeşiller’in oylarını yüzde 11,1’den yüzde 19,5’a çıkardığı Hessen seçimlerinde faşist parti Almanya İçin Seçenek (AfD) ise yüzde 12 oy alarak ilk kez eyalet parlamentosuna girdi ve böylelikle ülkenin tüm eyalet parlamentolarında milletvekiline sahip oldu.

BAVYERA SEÇİMLERİ HÜKÜMETE AĞIR DARBE OLMUŞTU

Merkel son olarak Ekim ortasında yapılan Bavyera eyaleti seçimlerinde CDU’nun kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) 1962 yılından beri ilk kez eyalet parlamentosundaki çoğunluğu kaybetmesiyle ağır darbe almıştı. Bavyera seçim sonuçları CDU, CSU, SPD koalisyon hükümetinin geleceğinin sorgulanmasına yol açmıştı. Yeşiller ve AfD'nin oylarını artırdığı seçim sonuçları bir bütün olarak düzen iktidarı erirken, yine bir bütün olarak düzen muhalefetinin yükselmesi olarak yorumlanmıştı.

