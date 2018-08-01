Seattle'da 3 boyutlu yazıcıdan silah çıkartmak yasaklandı

3 boyutlu yazıcıdan silah çıkartmayı sağlayan tasarımlar yayınlanmadan hemen önce ABD'nin Seattle eyaletinde bu planlara erişim engeli geldi.

ABD’de silahlanma savunucularının 3 boyutlu yazıcı için silah planları yayınlanmadan hemen önce Seattle’da bu planlara erişim mahkeme kararıyla engellendi.

‘EĞER TRUMP YÖNETİMİ BİZİ GÜVENDE TUTMAYACAKSA BİZ TUTACAĞIZ’

ABD Başsavcısı Bob Ferguson konuya dair yaptığı açıklamada internetten indirilebilir silahların kontrol edilebilirliğinin olmadığını söylerken akıl sağlığı olmayanların ya da suçluların kolayca bu silahlara erişebileceklerini vurguladı. Bob Fergusan yaptığı açıklamada “Eğer Trump yönetimi bizi güvende tutmayacaksa biz tutacağız” dedi.

Cody Wilson adlı bir silahlanma yanlısının tasarladığı planlar, 2013’te devlet tarafından yasaklanmıştı. Ancak Wilson yasağa karşı dava açmış ve 2015’te davayı kazanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı konuya dair yaptığı açıklamada ABD vatandaşlarının bu planları “Kullanabilir, tartışabilir ve tekrar tekrar üretebilir” olduklarını söylemişti. Bu karar ABD’de silah kontrolünün “ölümü” ilan edilerek silahlanma yanlıları tarafından kutlanmıştı.

Tasarımlar henüz yayınlanmadı fakat ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılan silahların satışlarının başlamasını “dört gözle beklediğini” açıklamıştı. Trump, Twitter paylaşımında konuya dair ABD’nin en büyük silahlanma yanlısı örgütü olan NRA’yla konuştuğunu ve bu silahların yaygınlaşmasını çok mantıklı bulduğunu yazdı.