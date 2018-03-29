SDG'den yeni siyasi parti: Suriye Gelecek Partisi nedir?

Suriye Demokratik Güçleri, "Suriye Gelecek Partisi" adında yeni bir parti kurdu. Partinin "Demokratik, çoğulcu, merkezi olmayan Suriye" istediği açıklandı.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'de yeni bir parti kurdu. Suriye Gelecek Partisi adıyla kurulan partinin sloganı "Demokratik, çoğulcu, merkezi olmayan Suriye" olarak belirlendi.

DPA'nın haberine göre yerel kaynaklar partinin Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) uzantısı olacağını, "Arap, Türkmen ve Süryanileri saflarına katacağını" açıkladı. Habere göre Rakka, Deyrezzor, Haseke ve Halep'ten 700 "siyasetçi, toplum önderi ve medya figürü" partinin kuruluş kongresine katıldı.

'ABD'NiN TALİMATIYLA KURULDU'

Jiroun'a konuşan Bağımsız Kürtler Derneği (AIK) başkanı Abdülaziz el-Tamu, Suriye Gelecek Partisi'nin ABD'nin talebiyle kurulduğunu açıkladı. ABD'nin partinin kurulması için PYD ve SDG yönetimine talimat verdiği, yeni kurulacak partinin eski sloganları ve isimleri kullanmamasını istediği belirtildi.

Abdülaziz el-Tamu, ABD'nin "Türkiye'yi kışkırtmamak" ve SDG'ye desteği sürdürmek için yeni partinin kuruluşunu istediğini aktardı.

ABD-TÜRKİYE GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN KURULDU

Suriye Gelecek Partisi'nin kuruluşunun, ABD ile Türkiye arasındaki Menbiç görüşmelerine denk gelmesi dikkat çekerken, Suriye Çalışma Grubu'ndan Bessam el-Kavtli, "PYD'nin ismini Suriye Gelecek Partisi yapması önemsiz, isim değiştirmenin halkın fikrini değiştireceğine inanmıyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, da Suriye Gelecek Partisi'ne ilişkin benzer bir açıklamada bulunarak, "Bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye'yi kandıramazlar" demişti.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

ABD'nin "Suriye Gelecek Partisi" adımına karşın, SDG kontrolündeki bölgelerde gerilimin devam ettiği bildiriliyor.

Sputnik'in haberine göre SDG kontrolündeki Rakka'da Araplarla Kürtler arasında yaşanan sorunlarda ABD'nin de rolü var.

ABD ve SDG'nin bölgede mayın temizliği yapmaması sebebiyle siviller evlerine dönemezken, bölgeye gelen yardımların da çok kısıtlı olduğu söyleniyor.

Rakka'nın ABD harekatı sırasında ağır hasar aldığı, kentin neredeyse tamamen yıkıldığı biliniyor. Haberde bölgede yaşanan ihtilaflar sebebiyle yeni çatışmalar yaşanabileceği aktarılıyor.

Deyrezzor'da da Arap nüfusla Kürtler arasında sorunlar olduğu bilinirken, Suriye Gelecek Partisi'nin sorunu çözmek için ne gibi adımlar atacağı bilinmiyor.