SDG'den Trump'ın 'güvenli bölge' planına destek

Suriye Demokratik Güçleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'güvenli bölge' oluşturma planına destek açıkladı. Açıklamada Türkiye ile anlaşmaya varılmasının umulduğu söylendi.

YPG'nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye sınırında güvenli bölge oluşturma planına destek açıkladı.

Sputnik'in haberine göre SDG, "Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmasına yardım etmeye hazır olduğunu" duyurdu.

SDG açıklamasında "Türkiye ile Suriye sınırında istikrarı sağlayacak anlaşma ve çözümlere ulaşmayı umuyoruz" denilirken, "Trump'ın sözünü ettiği güvenli bölgenin kurulmasına yardımcı olmak için uluslararası garantiler verilmesi" ve "Suriye'nin kuzeyi ile doğusuna yabancı müdahale olmaması" şartlarını önerdi.

ERDOĞAN DA DESTEKLEMİŞTİ

Plan üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, güvenli bölgeyi destekleyerek şunları demişti:

"Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum. Üzerinde tüm ilgili arkadaşların konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamiyle engeller. Benim planlamam şöyleydi 500’er metrelik bahçesi olan, içinde iki kat zemin artı bir gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir."