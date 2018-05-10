SDG yetkilisi: ABD 3 ay önce Menbiç'te üs kurdu

SDG yetkilisi Şarfan Derviş ABD'nin üç ay önce Menbiç'e askeri üs kurduğunu belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, Türkiye'nin Menbiç bölgesine yönelik operasyon düzenleyeceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD'nin üç ay önce bu bölgede askeri üs kurduğunu belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan Derviş, üssün Türkiye'nin Afrin Harekatı'nın başlatmasının hemen ardından kurulduğunu ve burada Fransız askerlerinin de bulunduğunu aktardı.

ABD ve Fransız askerlerinin SDG ile Türkiye destekli silahlı gruplar arasındaki cephe hattında devriye gezdiğini belirten Derviş, "Afrin'deki Türk saldırısı ve Menbiç'e yönelik Türk tehditlerinin artmasıyla, koalisyon güçleri sınırı gözlemlemek ve korumak için bir üs kurdu" dedi.

Reuters haber ajansı için çalışan bir fotoğrafı, üssün görüntülerini de çekti.