SDG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Savunma Bürosu Eş Başkanı Zedan El Asi, güvenli bölge planının ilk aşaması kapsamında SDG birliklerinin ağır silahlarla birlikte Türkiye-Suriye sınırından çekilmeye başladığını duyurdu.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Savunma Bürosu Eş Başkanı Zedan El Asi, ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge planının ilk aşaması kapsamında SDG birliklerinin ağır silahlarla birlikte Türkiye-Suriye sınırından çekildiğini duyurdu.

İlk adımların 24 Ağustos'ta başladığını belirten El Asi, “İlk olarak Serekaniye’deki (Resulayn) sınır bentleri kaldırılmış, YPG’li birlikler ve ağır silahları yeni noktalarına çekilmiş ve sınır üzerindeki noktalar yerel güçlere teslim edilmiştir” dedi.

26 Ağustos'ta Tel Abyad'da da aynı adımların uygulandığını söyleyen El Asi, "anlaşmanın gerekliliklerini hassasiyetle uyguladıklarını ve komşu ülkelerle tüm sorunların barışçıl diyaloglarla çözülmesini istediklerini" söyledi.