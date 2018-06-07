SDG: Suriye hükümetiyle müzakereye hazırız

Suriye Demokratik Güçleri'nden yapılan açıklamada 'Suriye hükümetiyle müzakereye hazırız' denildi.

ABD ile Türkiye arasındaki Menbiç anlaşmasının ardından, YPG'nin omurgasını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri yetkililerinden birbiri ardına Suriye hükümetiyle diyalog çağrıları geliyor.

Sputnik'in aktardığına göre SDG'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi de Şam'dan siyasi bir heyetin diyalog başlatmak için bölgelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed, tek taraflı ilan ettikleri Kuzey Suriye Federasyonu'nun akıbeti konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yönetimiyle müzakereler için zamanın olgunlaşmış olabileceğini söyledi.

'SURİYE DEMOKRATİK CEPHESİ'NDEN ZİYARET'

ABD haber ajansı AP'ye göre Suriye hükümetiyle görüşmeye hazırlandıklarını ifade eden Ahmed, Şam merkezli, Suriye hükümetine yakın Suriye Demokratik Cephesi isimli grubun, hükümetle diyalog başlatılması çabaları çerçevesinde, Kuzey Suriye Federasyonu'nu ziyaret ettiğini duyurdu.

Ahmed'in açıklamasının, ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları Mike Pompeo-Mevlüt Çavuşoğlu'nun YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini içeren yol haritasını onaylamasının sonrasında gelmesi dikkat çekti.

'ÖZYÖNETİMİMİZİ GÜVENCEYE ALMAK İSTİYORUZ'

SDM Eş Başkanı ''Savaşı bitirecek bir vizyon peşindeyiz. Kendi özyönetimizi güvence altına almak istiyoruz, bunu ABD'liler de önemsiyor'' dedi.

Öncesinde TEV-DEM ve PYD liderlerinden Aldar Halil de Esad yönetiminin kuzeydoğuda "özerk Kürt yönetimini kabul etmeye hazır olup olmadığına dair nabız yoklamak istediklerini", bunun için heyet yollamaya hazır olduklarını söyledi.

'SURİYELİLER KENDİ ARALARINDA ÇÖZMELİ'

Daha önce Rusya'nın sponsorluğunda Suriye hükümetiyle görüşmelerden sonuç elde edemediklerini kaydeden Halil, ''Amaç Suriyelilerle Suriyeliler arasında çözüm geliştirip çatışmalarla savaşlara kapıları kapatmak olmalı. Barış ve istikrarla sonuçlanması herkesin çıkarına olur'' vurgusu yaptı.

Kürt yetkililerin bu çağrılarına henüz Şam'dan resmi yanıt gelmedi.

ESAD'IN İKİ YOLU

Esad, mayıs sonunda RT'ye verdiği demeçte, SDG ile barış görüşmelerine hazır olduklarını, ama askeri seçeneğin de hala masada olduğunu söylemişti.

''Suriye’de geriye kalan tek sorun SDG'' tespitini yapan Suriye lideri, SDG konusunda önlerinde iki yol olduğunu anlatmıştı:

"İlki şu: Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü DSG’nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse ise bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız… ABD'liler Suriye'den gitmeli. Bir şekilde gidecekler.''