SDG Sözcüsü: Türkiye operasyon başlatırsa kendimizi savunuruz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Gabriel Kino, Türkiye'nin operasyon yapması durumunda kendilerini savunacaklarını belirterek, direneceklerini söyledi.

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından gündeme gelen Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon hakkında taraflar açıklamalarını sürdürüyor. YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Gabriel Kino, Türkiye'nin operasyon yapması durumunda kendilerini savunacaklarını belirterek, direneceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Türkiye'nin operasyon hazırlıkları devam ediyor. Türkiye, Tel Abyad ve Menbiç sınırına Jandarma Özel Harekat ve özel hareket polisleri ile komandolar sevk ediyor. Afrin operasyonunda görev alan asker ve polisler bölgeye sevk ediliyor. Türkiye destekli ÖSO gurupları da bölgede konuşlandırılıyor. Operasyon nedeniyle 25 bin ÖSO militanının görevlendirildiği gelen bilgiler arasında.

SDG Sözcüsü Gabriel Kino, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapması durumunda kendilerini savunacaklarını belirterek, "Türkiye eğer Fırat'ın doğusuna saldırırsa biz kendimizi savunuruz. Büyük bir direniş gösteririz. Kendimizi savunmak için her zaman hazırız. Biz kuzey ve doğu Suriye'yi savunmak için her zaman hazırız. Türkiye'nin bize saldırmaya hiçbir hakkı yoktur. Çünkü Türkiye yabancı bir güçtür. Türkiye'nin Suriye'de olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Suriye halkının Türkiye'yi istememesine rağmen Türkiye'nin Suriye'de olduğunu" savunan Gabriel, Türkiye'nin kendi çıkarı için Suriye'de olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün, Suriye hakkında görüşmek üzere Ankara'ya gelmişti. Bolton'un ziyaretine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, operasyon ne zaman olacak sorusuna "Her an olabilir. Bu ziyaretten sonra hemen bir irtibata geçmek gerekebilir" demişti.