SDG sözcüsü: Biz Suriyeliyiz, Suriye'nin çocuklarıyız, görüşmeler devam ediyor

Sputnik'e demeç veren Ahmed, "Diyalog sürecine devam ediyoruz ve şu an itibarıyla herhangi bir sonuç elde etmedik. Bizi her şeyden önce Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetimimizin tanınması ilgilendiriyor. Her şeye rağmen biz, Suriyeliyiz ve Suriye'nin çocuklarıyız" dedi.

Suriye ile diyaloğun SDG'nin siyasi kolu olan İlham Ahmed liderliğindeki Suriye Demokratik Konseyi tarafından yürütüldüğünü de belirten Ahmed, "Türkiye'nin tehditleri, sadece Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere değil Suriye'nin tamamına yönelik. Türk tehdidine karşı koymak için Şam yönetimiyle mutabakat ve müzakere yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.