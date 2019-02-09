SDG: IŞİD'e karşı 'son savaş' bu gece başlatılacak

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yapılan açıklamada IŞİD'in son kalıntılarının temizlenmesi için bu gece operasyon başlatılacağı duyuruldu.

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yapılan açıklamada IŞİD'in "son kalıntılarının yok edilmesi" için operasyon hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı.

Reuters'ın ulaştığı SDG kaynakları operasyonun bu akşam başlatılacağı bilgisini aktardı. SDG yetkilisi operasyonun amacını "IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek" olarak açıkladı.

SDG'nin medya sorumlusu Mustafa Bali, operasyonu "son savaş" olarak niteleyerek, operasyon için 20 bin kişinin Irak sınırındaki köylerden tahliye edildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, IŞİD'in son kalıntılarının önümüzdeki günlerde yok edileceğini belirtmişti.

ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı alan Trump, bundan sonra IŞİD'le mücadelenin müttefikleri tarafından sürdürüleceğini söyledi.