SDG heyeti Suriye hükümetiyle ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi

YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri heyeti, Suriye hükümetiyle ikinci kez Şam'da görüştü.

Al Watan gazetesinin aktardığına göre, YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyeti, Suriye hükümetiyle ikinci kez Şam'da görüştü.

İlk olarak bu ayında başında Suriye hükümetiyle müzakere masasına oturan SDG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Meclisi (SDM) heyeti, elinde tuttuğu bölgelere özerklik tanıyacak bir siyasi anlaşmaya varmak istiyor.

Al Watan gazetesinde yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Meclisi (SDM), yerel yönetim ve desantralizasyon hakkında yeniden görüşmeye geldi" diyen SDM Eş Başkanı Riad Darar, "Şu anda yapılan bütün tartışmalar karşı tarafın bakış açısını anlamak üzerine kurulu" şeklinde konuştu. Darar, "iki tarafın da karar almak için üzerine düşünmesi gereken çok şey oduğunu" belirterek, görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.