SDG Genel Komutanı ABD ile hemfikir olduklarını iddia etti

SDG Genel Komutanı Mazlum Ebdî CENTCOM Komutanı ve Uluslararası İttifak Güçleri Merkez Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile yaptığı görüşmesinde iki tarafın bölgede çözüm konusunda hemfikir olduklarını iddia etti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Ebdî'nin dün CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ve ABD’nin Uluslararası Koalisyon Temsilcisi William Roubeck ile görüşme yaptığı belirtildi. Ebdî’nin yaptığı açıklama SDG Basın Merkezi tarafından duyuruldu. Açıklamada, “Demokratik Suriye Güçleri ile Uluslararası Koalisyon Güçleri, ele alınan ve tartışılan başlıklar konusunda çoğunlukla hemfikirdir” denildi. Görüşmede Suriye-Türkiye sınır güvenliği konusu, IŞİD'e karşı mücadelenin devamı için koordinasyon ve ortak çalışmaların planlanması, kamplardaki sorunlar ve IŞİD'li tutukluların durumu konularının konuşulduğu belirtildi.