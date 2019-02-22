SDG: ABD'nin bölgede 200 asker bırakma kararını olumlu bulduk

ABD'nin Suriye'de 200 askerini bırakma kararını 'olumlu bulduklarını' belirten SDG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, kararın bölgeyi koruyacağını ve diğer Avrupa ülkelerini teşvik edebileceğini söyledi.

ABD'nin desteklediği SDG'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, Reuters'e ABD'nin 200 askerini bölgede bırakma kararını değerlendirdi.

"ABD'nin 200 askerini bırakma kararını olumlu değerlendiriyoruz" diyen Ömer, "Bu karar, diğer Avrupa ülkelerini, özellikle terörle mücadele koalisyonunda yer alan ortaklarımızı askerlerini bölgede bırakmaları için teşvik edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

'ŞAM'A BASKI ARACI OLUR'

ABD askerlerinin varlığının "bölgenin korunmasını ve istikrarını sağlayacağını" iddia eden Ömer, "Bu güçlerin Suriye krizini çözmek ve diyaloğu ciddiye alması için Şam'a baskı aracı olacağını" öne sürdü.

Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurmuştu.