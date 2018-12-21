Schalke 2 bin madenciyi tribünde ağırladı, logosunu bir maçlığına değiştirdi

Almanya’nın en büyük kömür madenlerinin bulunduğu Westfalya bölgesinde son kalan Bottrop ve Ibbenbüren maden ocaklarının kapanmasının ardından Schalke, dev bir tören düzenleyerek, işçileri tribünde ağırladı. Takımın logosu bir maç için değiştirildi.

"Madenciler" lakaplı Alman takımı Schalke, 2 bin madenciyi tribünlerde ağırladı.

1904'te Ruhr Havzası'nın madenci şehri Gelsenkirchen'in yoksul bir işçi mahallesi olan Schalke'de kurulan takım ismini işçi argosunda maça gitmek anlamında kullanılan "AufSchalke" (Schalke'ye gitmek)' den alıyor. Takım bu nedenler "madenciler" diye de anılıyor.

Cumhuriyet'ten Canberk Adsalan'in haberine göre, Almanya’nın en büyük kömür madenlerinin bulunduğu Westfalya bölgesinde son kalan Bottrop ve Ibbenbüren maden ocaklarının kapanmasının ardından takım, dev bir tören düzenleyerek, işçileri tribünde ağırladı.

2 BİN İŞÇİ MAÇI İZLEDİ

Yaklaşık 2 bin işçi, Schalke’nin misafiri olarak önceki gün Bayer Leverkusen karşılaşmasını izledi.

Schalke, B.Leverkusen maçında sahaya, kapatılan taşkömürü ocaklarının adlarının yer aldığı formalarla çıktı, logosunu da bir maçlığına değiştirdi.

SOMA İÇİN MESAJ YAYIMLAMIŞLARDI

Dortmund’taki futbol müzesinin direktörü Manuel Neukirchner, AFP’ye verdiği demeçte, “Madencilik tarihi olmadan, bugün madencilik dünyasından gelen kulüplerimiz olmazdı” dedi.

Schalke 04, Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili mesaj yayınlamıştı. Schalke mesajında “Soma’da meydana gelen maden faciasını acı bir haberle öğrendik. Almanya’nın bir madenci kulübü olarak yastayız. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine sabır, yaralı kurtulanlara acil şifalar dileriz” demişti.