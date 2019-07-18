Savunma Sanayi Başkanı Demir'den F-35 açıklaması

F-35 programının askıya alınmasını değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 'Türk şirketleri ilk başlarda belirli bir kayba uğrayabilir' dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir" diyen Demir, ABD'nin kararını resmi olarak iletmesini beklediklerini belirterek Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

'YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK, ANLAŞMALARDA OLMAYAN BİR KARAR'

"F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik" ifadelerini kullanan Demir, "Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Demir, "Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak" diye ekledi.