Savcı Mueller: Rapor Trump'ı tamamen aklamıyor

ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda açıklamalarda bulundu. Mueller, hazırladığı raporun Trump'ı tamamen aklamadığını söyledi. Trump, söz konusu komisyon toplantısını ABD için utanç olarak niteledi.

ABD’de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturma yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Mueller raporun iddia edildiği gibi Trump’ı tamamen aklamadığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Jared Nadler oturum başlarken bir konuşma yaptı.

Nadler “Adalet Bakanlığı politikası eylemlerinden dolayı Başkan’ı suçlamanızı engellemesine rağmen, Başkan’ın tamamen aklanmadığını net bir şekilde ifade ettiniz. Bu şekilde hareket eden bir başka kişi suçlamalarla karşı karşıya kalabilirdi. Bu ülkede Başkan bile yasalardan üstün değildir” ifadelerini kullandı.

Özel yetkili savcı Robert Mueller, “Hazırladığımız rapor benim ifademdir” dedi.

'YETERLİ DELİL BULAMADIK'

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Oturumun başlangıcında söz alan Adalet Komisyonu’nun Cumhuriyetçi üyesi Doug Collins, “Başkan Ruslarla komplo içerisine girmedi. Bugün duyacağımız hiçbir şey bu gerçekleri değiştiremez” dedi. Collins, “Başkan’ın soruşturma konusundaki tavrı anlaşılabilir şekilde olumsuzdu ancak Başkan yine de soruşturmayı kapatmak için yetkisini kullanmadı” sözleriyle Başkan Trump’ı savundu.

Mueller 22 ay süren soruşturma sırasında, ABD kamuoyunun çıkacak sonuçtan tatmin olabilmesi için kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttüklerini ve soruşturmanın gerekenden tek bir gün bile uzun sürmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Mueller soruşturma sonrası ekibiyle hazırladığı raporda da belirttiği gibi, Rusların 2016’daki başkanlık seçimlerine sistematik şekilde müdahale ettiğini tespit ettiklerini ancak “Trump’ın Ruslarla suç teşkil edecek şekilde bir komplo içinde olduğuna ilişkin yeterli delil bulamadıklarını” söyledi.

'GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA SUÇLANABİLİR'

Mueller raporunda Trump’ın soruşturmaya müdahale ederek adaleti engelleyip engellemediği konusunda bir sonuca varmamıştı. Trump’ın adalet bakanı William Barr ise rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında raporun Başkan Trump’ı tamamen akladığını savunmuştu.

Oturumun başlangıcında Adalet Komisyonu Başkanı Jared Nadler savcı Mueller’a raporun Trump’ı tamamen aklayıp aklamadığını sordu. Mueller soruya “Hayır” yanıtını verdi.

Adalet Bakanlığı yönergesi uyarınca, görevde olan bir başkan hakkında suçlamada bulunulması olası değil. Mueller da soruşturmaya ilişkin raporunda, Adalet Bakanlığı’nın bu yönergesi kapsamında hareket ettiklerini belirtmişti. Mueller’a oturumda “Trump’a yönelik görevden ayrıldıktan sonra suçlama getirilip getirilemeyeceği” soruldu. Mueller bu soruya da “Evet” yanıtını verdi.

Mueller’a oturumda “Başkan’ın soruşturma kapsamında yüz yüze ifadesini alabilmek için bir yıl boyunca çaba gösterdiniz. Ancak Başkan yüz yüze ifade vermeyi reddetti? Doğru mu?” diye soruldu. Mueller soruya “Evet” yanıtını verdi.

Oturumda Kongre üyeleri tarafından sıklıkla Trump’ın soruşturma sırasındaki eylemleriyle adaleti engelleyip engellemediğine yönelik sorular yöneltildi. Mueller soruşturmanın hiçbir aşamada engellenmediğini, durdurulmadığını söyledi ancak adaletin engellenip engellenmediğini soruşturduğu için Trump’ın kendisini görevden almak istediğini belirtti.

TRUMP: ÜLKEMİZ İÇİN BİR UTANÇ

Mueller Temsilciler Meclisi’nin İsithbarat Komisyonu’nda ifade verirken, Trump da Twitter başında mesaideydi. Temsilciler Meclisi'ndeki oturumu ülke için bir utanç olarak niteledi.