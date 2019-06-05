'Savaşı bitirin' derken silah satan ülke: Fransa

Fransa, Yemen'deki çatışmalarının sonlanması için çağrılarda bulunmaya devam ederken, 2018 yılında Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışı yüzde 50 arttı.

amerikanınsesi.com' un haberine göre, Fransa'nın 2018 yılında silah satışları 9 milyar 100 milyon Euro'ya ulaştı. Bu satışın 1 milyar Euro’luk kısmıysa Suudi Arabistan’a yapıldı. Satışın büyük kısmının deniz devriye tekneleri olduğu belirtilirken teknelerin Yemen’deki çatışmalarda denizden uygulanan blokaj ve operasyonlarda kullanıldığı bildiriliyor.

FRANSA HÜKÜMETİ SİLAH SATIŞINI SAVUNDU

'Bu ülkelerle ekonomik işbirliği tesis etmek, çıkarlarımız ve enerji kaynaklarımızın güvenliğini korumak adınadır' diyen Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, 'Ayrıca bu terörle savaş ve bölgedeki uluslarımızı korumak anlamına gelmektedir” ifadelerini kullanarak ulusların silah ticareti yapılarak korunacağını söyledi.

ORTADOĞU'YA DAHA FAZLA SİLAH SATILIYOR

Fransa’nın Ortadoğu ülkelerine yaptığı silah satışı 3 milyar 900 milyon dolardan 4 milyar dolara yükseldi.

Yapılan satışların büyük kısmını Rafale savaş uçakları, helikopterler oluşturuyor. Bunların da bu yıl en büyük müşterisi Katar olmuş durumda. Katar’ın Fransa’dan toplamda 2 milyar 400 milyon dolarlık silah alımı yaptığı ifade ediliyor.

3 YILDA 70 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

2016 yılında beri devam eden Yemen İç Savaşı'nda 70 binden fazla sivil hayatını kaybetti.