Sarraf'ın 'rüşvet verdim' dediği memur yargılanıyor

Rıza Sarraf'tan, 45-50 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado yargılanıyor.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde halen tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf'tan, 45-50 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilen cezaevi gardiyanı Victor Casado, dün New York’ta mahkemeye çıkartıldı.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, tutuksuz olarak yargılanan Casado, çıkarıldığı mahkemede hakim Richard Sullivan’a hakkındaki beş ayrı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Hakkında hazırlanan iddianamede, 35 yaşındaki gardiyan Casado’nun, aldığı 45-50 bin dolar rüşvet karşılığında, ismi iddianamede yer almayan ancak "Mahkum 1" kod adıyla belirtilen bir mahkuma cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladığı iddia edilmişti.

Gardiyan Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

'SARRAF, RÜŞVETİ BİR KADIN ARACILIĞIYLA VERDİ'

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Sarraf'ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Sarraf'ın adına rüşveti nakit para olarak Casado’ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak yer almıştı.

Sarraf'ın savunma avukatı Benjamin Brafman, iddianamede adı geçen (Mahkum 1) diye adlandırılan kişinin Sarraf ve kadın avukatı olduğu iddialarını doğrulamıştı.

Avukat Brafman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarraf'ın gardiyana rüşvet verme iddialarında adı (Avukat 1) geçen kadın avukatın Amerika’daki savunma ekibinden biri olmadığını, bu kadın avukatın Sarraf'ın Türk kadın avukatlarından biri olduğunu öne sürmüştü.

SARRAF İTİRAF ETMİŞTİ

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın geçtiğimiz yıl yapılan duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Sarraf, gardiyanlara rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Atilla’nın avukatı Victor J Rocco, Sarraf'ın hapishanede cep telefonu, içki, yiyecek gibi bazı ihtiyaçları karşılığında bir kadın avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini iddia etmişti. Sarraf ise, Atilla’nın avukatı Rocco’nun hakkında gardiyana rüşvet verdiği yönündeki suçlamalarını kabul etmiş, “hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.