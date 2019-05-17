Sarkozy'nin yolsuzluktan yargılanmasının önü açıldı

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2012 seçim kampanyasını yasadışı şekilde finanse etmekten yargılanmamak için yaptığı itiraz, Anayasa Konseyi tarafından reddedildi.

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2012'de başarısızlıkla sonuçlanan yeniden seçimle kampanyasını yasadışı şekilde finanse etmek suçlamasından yargılanmamak için yaptığı itiraz, en yüksek mahkeme tarafından reddedildi.

Reuters'ın haberine göre; savcılar, Sarkozy'yi yeniden seçimle kampanyasına yasal limit olan 22.5 million euronun neredeyse iki katına denk gelen 43 million euro harcamak ve bunu yapmak için de sahte fatura düzenlemekle itham etmişti.

Savcıların bu ithamların hesabını mahkemede vermesini talep ettikleri Sarkozy ise suçlamaları reddedip yolsuzluğu tuttuğu hakla ilişkiler şirketi Bygmalion'un yöneticilerinin yaptığını, kendisinin olan bitenden haberinin olmadığını savunmuştu.

Sarkozy'nin kampanya finansmanı davasında yargılanması beklenen toplam 13 kişi arasında Bygmalion'un yöneticileri de var.

Sarkozy 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi merkez sağcı partisi Cumhuriyetçiler içindeki adaylık yarışını kazanamamasının ardından siyaseti bırakmıştı.

2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan neoliberal Emmanuel Macron, koltuğa oturduktan sonra Sarkozy'ye muhabbet beslediğini gösterdi.