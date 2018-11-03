Sarkozy: Avrupa, Rusya ve Türkiye’yi biraraya getirecek bir organizasyon gerekli

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, Le Point'a verdiği röportajda, Rusya karşıtı yaptırımların Moskova’yı Avrupa’dan uzaklaştırıp Pekin’e yaklaştırmakla beklenmedik bir etki yarattığını söyledi.

Le Point'a verdiği röportajda Moskova’ya karşı uygulanan yaptırımların ters etki yarattığını, Avrupalıların çıkarına olmadığını belirten eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatlarıyla yeni yaptırımların dalga dalga geldiğine dikkat çekti.

Sputnik'in haberine göre ekonomik kısıtlama politikasının Rusya’yı Çin’e yaklaştırdığını dile getiren Sarkozy, Moskova’ya "el uzatılması" gerektiğini ifade etti.

Daha önceleri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıktığını hatırlatan Sarkozy, “Rusya’yla ilişkileri düzeltmek gerekiyor. Şimdi Avrupa, Rusya ve Türkiye’yi biraraya getirecek uluslarüstü bir organizasyon düşünülmeli” dedi.

Fransız sağının eski lideri, Moskova ile Brüksel arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve Rusya’nın daha geniş entegrasyonundan yana olduğunun altını çizdi.