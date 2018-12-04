Sarı Yeleklilerin eylemleri sonuç verdi: Akaryakıt zammı askıya alındı

Fransız haber ajansı AFP, günlerdir ülkeyi ayağa kaldıran akaryakıt zamlarında geri adım geleceğini duyurdu.
Fransız hükümeti kaynakları, Fransa Başbakanı Edouard Philippe’in, akaryakıt vergisi zammını askıya aldıklarını açıklayacağını duyurdu.
MACRON GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ DEMİŞTİ
Sarı Yeleklilerin eylemleri akaryakıta gelen zamla başlamıştı.
Eylemler hayat pahalılığına gösterilen tepkiyle büyümüştü. Eylemlerle birlikte ülkede OHAL ilan edilmesi gündeme gelmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçmiş açıklamalarında geri adım atmayacaklarını öne sürmüştü.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Arabalarda bulunması zorunlu Sarı Yelekleri giymeleri sebebiyle bu şekilde adlandırılan hareketin eylemlerine yüz binlerce kişi katıldı.
Eylemlerin doruk noktasında eylemcilerin sayısı 300 bine ulaştı. 100'ün üzerinde eylemcinin polisle çatışmalarda yaralandığı eylemlerde, 4 sivil polis saldırılarıyla yaşamını yitirdi.
Eylemler 17 Kasım'dan beri sürüyordu. Yapılan anketler Fransa halkının yüzde 70'inden fazlasının eylemcileri desteklediğini gösterdi.