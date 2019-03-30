Sarı Yelekliler yasaklara rağmen 20. haftada sokakları doldurdu

Fransa'da Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Ülke genelinde 33 bin 700 kişinin katıldığı gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı, 4'ü polis 7 kişi yaralandı.

Fransa'da hükümetin ekonomik politikalarına karşı 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler eylemleri 20’nci haftasına girdi. Sarı Yelekliler, yasağa rağmen birçok kentte sokaklara çıktı.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta eylemcilere karşı daha sert önlemler almasına ve Champs-Elysees Caddesi başta olmak üzere, birçok bölgede eylemlerin yasaklanmasına rağmen, Sarı Yelekliler eylemlerin 20’nci haftasında yine sokaklara çıktı.

Paris'te Gare de l'Est tren garının önünde buluşan sarı yelekliler, Louvre Müzesi'nden geçerek Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüdü. Polis, meydanda Sarı Yeleklilere biber gazıyla saldırdı.

Paris'teki eylemde 32 kişinin gözaltına alındığı, Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde eylem yapmaya çalışan 21 kişiye para cezası verildiği açıklandı.

Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, Avignon ve Rouen şehirlerinin merkezlerinde de eylem yapmak isteyenlere dönük polis saldırıları yaşandı.

Avignon'da kent merkezinin dışında düzenlenen eylemlere dönük saldırılarda 2 kişi hafif yaralandı.

Montpellier'de 2 polisin yaralandığı gösteride 8 kişi gözaltına alındı. Bordeaux'daki eylemde de çatışmalar yaşandı. Toulouse'daki protestoda ise 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapında bugün düzenlenen eylemlere Paris'te 4 bin olmak üzere 33 bin 700 kişi katıldı.