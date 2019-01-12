Sarı Yelekliler yasaklara karşın yine sokakta

Fransa’da Macron’un ekonomi politikalarını ve hayat pahalılığını protesto eden Sarı Yeleklilerin eylemi yasaklamalara karşın 9’uncu haftasında sürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 80 bin polisi görevlendirdiğini açıkladı.

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