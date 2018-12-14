Sarı yelekliler yarın Paris'te 'Beşinci Perde'ye hazırlanıyor

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve hayat pahalılığına karşı başlatılan Sarı Yelek eylemleri yarın beşinci haftasına giriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haftabaşında açıkladığı önlemler eylemcileri tatmin etmezken, yarın Paris'te yine büyük bir eylem yapılması bekleniyor.

Fransa'da iktidarın eylemleri sona erdirme çağrılarını reddeden Sarı Yelekliler yarın Paris'te beşinci büyük eyleme hazırlanıyor.

Fransa genelinde akaryakıt zamlarına ve hayat pahalılığına karşı araçlarda bulunması zorunlu sarı ikaz yelekleriyle sokaklara çıkan Sarı Yelekliler'in liderlerinden biri olarak gösterilen Maxime Nicolle, dün yaptığı açıklamada, hükümetin iptal çağrılarına rağmen cumartesi günü ülke genelinde gösteri düzenleyeceklerini söyledi.

Halkın gösteriler için daha fazla kenetlendiğini belirten Nicolle, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı yaptığı konuşmadan sonra gösterilere katılmayanların da cumartesi günkü eylem için sokaklara çıkacağını ifade etti.

POLİS ŞEFİ: DAHA FAZLA DEVRİYE GEZECEK

Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, yarın ve pazar günü başkentte yapılacak eylemler sırasında 8 bin polisin ve 14 zırhlı aracın görevlendirildiğini açıkladı. RTL radyosuna konuşan Delpuech, geçen haftalardan farklı olarak Şanzelize Caddesi çevresinde daha fazla polisin devriye gezeceğini kaydetti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'da salı akşamı Noel çarşısında düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti. Strazburg'daki saldırgan daha sonra düzenlenen operasyonda polis tarafından öldürülmüş, saldırıyı IŞİD'in üstlendiği açıklanmıştı.

Geçen hafta Paris'teki Sarı Yelek eyleminde binin üzerinde kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 135 kişi yaralanmıştı. Sarı Yelek eylemlerinin başından bu yana araç çarpması ve polis saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı ise 6'ya ulaştı.

Pazartesi akşamı bir ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Macron, asgari ücrete zam yapılacağını ve çalışanlardan alınan bazı vergilerin kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak Macron Sarı Yelek eylemlerinde öfkenin hedefinde yer alan Fransa'nın en zenginlerinden daha önce alınan servet vergisini kaldırma kararından vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

'EN İYİ EYLEM GREV'

Macron'un açıklamaları tepkilere yol açarken, ülkede grev çağrıları da yapılıyor. Fransa'nın önde gelen sendikalarından Genel İş Sendikası (CGT) Başkanı Philippe Martinez en iyi eylemin grev olduğunu belirterek "Bu ülkede eşitsizlikler var ve büyük şirket patronlarının bedel ödemesini sağlamalıyız" diye konuştu.

Haftalardır süren eylemlerde Sarı Yeleklilerin sloganlarının başında ise "Macron istifa" geliyor.