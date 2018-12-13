Sarı Yelekliler İspanya hükümetini korkuttu: Maaşlara zam

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, asgari ücrette yüzde 22 artış yapılacağı sözünü verdi.

Gelecek yıl erken seçim yapılacağına kesin gözüyle bakılan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez, asgari ücrette yüzde 22 artış sözü verdi.

Parlamentoya hitaben dün yaptığı konuşmada "Zengin bir ülke, yoksul işçilere sahip olmayı göze alamaz" diyen Sanchez, bugün İspanya'da 736 avro olan asgari ücreti 900 avroya çıkaracak kararın 21 Aralık'ta Barselona'da gerçekleşecek bakanlar kurulu toplantısında onaylanacağını belirtti.

Asgari ücreti yıllık olarak belirleyen İspanya hükümeti, eğer Sanchez sözünü tutarsa 40 yıldan uzun bir süredir görülmemiş bir zam yapmış olacak.

Sanchez'in maaş artışı hamlesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un asgari ücrete 100 avro artış sözü vermesinden iki gün sonra gelmesi dikkat çekti. Macron, Fransa'yı etkisi altına alan eylemlerin ardından Sarı Yelekliler'den özür dilemiş ve bu konuşmasında ücret artışını da duyurmuştu.