Sarı yelekliler eylemlerin 12. haftasında polis şiddetine karşı yürüyor

Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere birçok kentte binlerce Sarı Yelekli eylemlerin 12. haftasında yine sokağa çıktı. Bugünkü eylemlerin odağında göstericilere yönelik polis şiddeti vardı.

Fransa’da Sarı Yeleklilerin eylemleri 12. haftasında devam ediyor.

Başkent Paris başta olmak üzere Bordo, Lyon, Marsilya gibi birçok kentte sokağa çıkan Sarı Yelekliler eylemlerin başından beri dile getirdikleri hayat pahalılığını protesto ediyor ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını istiyor.

Bugünkü eylemlerde polis şiddeti de protesto ediliyor.

Sarı Yelek hareketinin liderlerinden Jérôme Rodrigues’in geçen hafta polisin attığı gaz fişeğiyle gözünden yaralanmasını protesto eden göstericiler, gözlerine bantlar takarak eyleme katılıyor.

Paris’teki eylemde şimdiye kadarki Sarı Yelek eylemlerinde polis şiddeti sonucu yaralananların fotoğraflarının yer aldığı büyük bir pankart açıldı.

Fransa hükümeti Sarı Yeleklileri şiddete başvurmakla suçlarken polis şiddetini protesto eden Sarı Yelekliler, İçişleri Bakanı Christophe Castaner’e yönelik olarak “Castaner, gerçek şiddet 9 milyon kişinin yoksul olmasıdır” yazılı dövizler de taşıdı.

Sarı Yelekliler toplumsal eylemlerde polisin biber gazı ve plastik mermi kullanmasının da yasaklanmasını talep ediyor.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sözkonusu silahların yaralanmalara yol açtığını kabul etmiş ancak polisin kendini koruması için bu silahlara sahip olması gerektiğini öne sürmüştü. Eylemlerin başladığı Kasım ayından beri polisin kullandığı biber gazı fişekleri ve plastik mermiyle ciddi olarak yaralananların sayısının 100 olduğu, en az dört kişinin de gözünden yaralandığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı bugünkü gösteriler için Paris'te 5 bin polisin, ülke genelindeyse 80 bin polisin görevlendirildiğini açıklamıştı.