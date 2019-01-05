Sarı Yelekliler eylemi sekizinci haftasında

Fransa’da Sarı Yelekliler yılın ilk eylemi için ülke genelinde yine sokağa çıktı. Hareketin liderlerinden Eric Drouet’nin çarşamba günü gözaltına alınarak daha sonra serbest bırakılmasının ardından bugünkü gösterilere katılımın artması bekleniyor.

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri bugün sekizinci haftasında devam ediyor.

Paris, Bordo, Marsilya ve Toulouse kentlerinde Sarı Yelekliler "Hayır, hareket bitmedi, gösterilere devam" diyerek sokağa çıktılar.

Bugünkü eylemlerde hareketin liderlerinden yapılan, polisin dikkatini daha az çekmek için sarı yelek giymeme çağrısına pek çok göstericinin uyduğu gözlendi.

Paris’teki gösterinin adresi yine Champs-Elysées Bulvarı oldu. Öte yandan Saint-Nazaire’de yolu trafiğe kapatarak traktör lastiği yakan göstericilere jandarmanın gözyaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiği bildirildi.

Fransa genelinde sokağa çıkan Sarı Yelekliler’in bugünkü eylemine katılımın geçtiğimiz haftalara göre artması bekleniyor. Zira hareketin liderlerinden Eric Drouet’nin çarşamba günü gözaltına alınması ve hükümetin dün yaptığı açıklamada göstericilere yeni suçlamalar yöneltmesi öfkeyi artırdı. Geçtiğimiz haftalarda Paris’te bir gösteride tahta bir sopa taşımakla suçlanan Droet, perşembe günü serbest bırakılmış ve tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Öte yandan bazı hareket liderlerinin sosyal medyadan bugünkü gösterilerde sarı yelek giymeyerek polisin dikkatini çekmeme çağrısında bulundukları belirtildi.

Fransa hükümeti bugünkü gösteriler için ülke çapında 3 bin 600 polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux dün yılın ilk kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Sarı Yeleklilerin ilk günlerdeki “meşru” taleplerinin karşılandığını öne sürerek devam eden gösterilere katılanları “hükümeti devirmek ve ayaklanma isteyen ajitatörler” olarak nitelemişti.

Kasım ayında başlayan Sarı Yelek eylemleri sonrasında Cumhurbaşkanı Macron 2019 yılı için akaryakıt vergilerine getirilmesi öngörülen zammı iptal ettiğini, asgari ücrete zam yapılacağını açıklamıştı. Ancak Macron, eylemcilerin taleplerinden biri olan zenginlerden alınan servet vergisinin yeniden getirilmesini kabul etmemişti. Akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek eylemleri Macron’un ekonomi politikalarına ve hayat pahalılığına karşı geniş bir protestoya dönüşmüştü.