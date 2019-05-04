Sarı Yelekliler 25. haftada sokaklara indi: Macron'un önerileri yetersiz

Fransa’da Kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebiyle süren Sarı Yelek eylemleri 25. haftasında devam ediyor.

Fransa’da Kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebiyle süren Sarı Yelek eylemleri 25. haftasında devam ediyor.

Geçtiğimiz haftaya göre katılımın düşük olduğu eylemlere İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre 19 bin kişi katıldı. Eylemcilerin önemli bir bölümünün G7 Çevre Bakanları Zirvesini protesto etmek amacıyla Metz kentinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan 1 Mayıs’ta sendikalar ve Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen eylemlere on binlerce kişinin katılmıştı.

Eylemciler, Macron’un geçen hafta açıkladığı 5 milyar avro değerinde vergi indirimini içeren teklifin gerekli detayları içermediğini ve yeterli olmadığını düşünüyor.

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı 17 Kasım’dan beri sokakları dolduran Sarı Yelekliler “zenginlerin cumhurbaşkanı” olarak anılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep ediyor.