Sarı Yelekliler 22. haftada Macron'un 'tedbirlerine' karşı yürüdü

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerine 22'nci haftasında devam ediyor.

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerine 22'nci haftasında devam ediyor. Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "siyasi-sosyal kriz"e yönelik yapacağı açıklamadan önce, bugün yeni bir gösteri çağrısında bulundu. Eylemler sırasında Macron'un gösterileri durdurmak için uygulanacağını duyurduğu "tedbir"ler hedef alındı.

Bu hafta düzenlenecek eylemlerin başkenti olan Toulouse’a Fransa genelinden binlerce insan katıldı. Ayrıca Paris, Marsilya, Lille’de de gösteriler düzendi.

İki aydan uzun süren görüşmelerin ardından Macron, vergilerin artırılmasından sonra başlayan gösterileri durdurmak için “güçlü” ve “yoğun” tedbirler alacağını açıklamıştı.