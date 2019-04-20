Sarı Yelekler 23. haftada 'ulusal birlik' söylemine karşı sokaklarda

Fransa’da Kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebiyle süren Sarı Yelek eylemleri 23. haftasına girdi. Polisin müdahale ettiği eylemlerde 128 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da Kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebiyle süren Sarı Yelek eylemleri 23. haftasına girdi.

Dün, Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sarı Yelekler'in Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde eylem düzenlemesine izin verilmediği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, pazartesi günü çıkan yangında büyük hasar görmesi nedeniyle 856 yıllık Notre Dame Katedrali'nin çevresinde de eylem yapılmasının yasaklandığı kaydedilmişti.

Ancak Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için bugün de sokaklarda.

Bir grup patronun Notre Dame'ın yeniden inşası için 1 milyar avro bağışlayabileceğini vaad etmesini eleştiren Sarı Yelekliler, "Notre Dame’i yeniden inşa etmek için onlarca milyon dolar verebilirse, 'sosyal acil durum'a verecek paralarının olmadığını söylemeyi bıraksınlar” dedi.

Sabah saatlerinde başlayan eylemlere kısa bir süre sonra polis tarafından biber gazıyla müdahalede bulunulurken en az 128 kişi gözaltına alındı. Bazı eylemciler müdahale sırasında yaralandı. ​​

​AFP, yaklaşık 200 göstericinin Elysee Sarayı'na gitmek istediğini ancak polis tarafından durdurulduklarını açıkladı.

MACRON'UN DÜŞÜŞÜNE NOTRE DAME FRENİ

Öte yandan kamuoyu anketlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un Sarı Yelek eylemlerinin başladığı kasım ayından bu yana 32 puan ile en yüksek seviyeye ulaştığı açıklandı. Macron, Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangının ardından olayla bizzat ilgilendiğini ve katedralin hasar gören bölümlerinin beş yıl içerisinde yeniden inşa edileceğini açıklamasının puan artışında etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca anket sonuçlarına göre katılımcıların bir kısmının Notre Dame yangını nedeniyle Sarı Yelek eylemlerinin "ulusal birlik" adına bekletilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı 17 Kasım’dan beri sokakları dolduran Sarı Yelekliler “zenginlerin cumhurbaşkanı” olarak anılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep ediyor.