Sarı Yelekler 14. haftada sokaklara indi: Paris'te gözaltılar

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek Hareketi 14’üncü haftasında devam ederken, başkent Paris’te yoğunlaşan eylemlere 10 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek Hareketi’nin gösterileri 14’üncü haftasında devam ediyor. Bugün başkent Paris’te yoğunlaşan eylemlere 10 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi.

Sarı Yelekliler, “Macron istifa!” sloganlarıyla Paris, Bordeaux, Strasbourg, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerdeki sokakları doldurdu. Başkent Paris’te eylemciler ve polis arasında çatışma yaşanırken kolluk görevlileri biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Resmi rakamlara göre başladığı kasım ayında eylemlere ulusal çapta 300 binin üzerinde kişi katılırken geçen hafta bu sayı 50 bin civarındaydı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı öfke ve isyana dönüşen eylemler, ülkede son yılların en geniş çaplı protestosu haline geldi.