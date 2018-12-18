Sarı Yelek eylemlerinde görev alan polislere ikramiye verilecek

Fransa'da, Sarı Yelek protestolarında görev alan polis ve güvenlik güçlerine 300 avro ikramiye verilecek.

Fransa hükümeti, Sarı Yelek protestolarında görev alan polis ve güvenlik güçlerine 300 avro ikramiye verilmesi için bütçe yasasında değişiklik önerisinde bulundu.

Karar, polis sendikalarının talepleri üzerine geldi. Eylemlerde görev alan polisler için ek ücret talebinde bulunan Alliance Sendikası, polis görevlilerini protestolara çağırmıştı.

İkramiyeden 111 bin polisinin faydalanacağı belirtilirken, tedbirin bütçeye maliyetinin 33 milyon avroyu bulacağı tahmin ediliyor.

İDARİ PERSONEL DE YARALANACAK

Bir başka değişiklik önerisi ile de 5 bin idari çalışana eylemler sırasında görev alması sebebiyle 200 avro ikramiye verilmesi teklif edildi.

17 Kasım’da başlayan eylemlerde Fransa’da araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı ikaz yeleklerini giyen eylemciler, akaryakıt zamlarının geri çekilmesini, Macron’un istifasını, emekli maaşları ve asgari ücretin yükseltilmesini ve varlık vergisinin yeniden getirilmesini talep ediyor. Hükümet daha sonra akaryakıt vergilerine zammı 2019 yılı bütçesinden çıkardığını açıklamış ancak eylemler devam etmişti.