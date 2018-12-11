Sarı Yelek eylemlerinde 4 bin 99 kişi gözaltına alındı

Fransa'da Sarı Yeleklilerin 17 Kasım'dan bu yana düzenledikleri eylemler sırasında 4 bin 99 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin verilerine göre, Sarı Yeleklilerin düzenledikleri gösteriler sırasında 4 bin 523 kişi karakollara götürüldü, bunlardan 4 bin 99'u gözaltına alındı.

Haftalardır süren Sarı Yelek eylemlerinin ardından ilk kez konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün "sosyal ve ekonomik olağanüstü hal" ilan edeceğini açıkladı. Ancak Macron'un istifası talebiyle haftalardır sokaklara çıkan Sarı Yeleklilerin protestolarına devam etmesi bekleniyor.

Sadece bu haftasonu düzenlenen eylemler sırasında Paris’te 617, ülke çapında ise 974 kişinin gözaltına alınmış, bunlardan yüzlercesi tutuklanmıştı.

17 Kasım’da başlayan eylemlerde Fransa’da araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı ikaz yeleklerini giyen eylemciler, akaryakıt zamlarının geri çekilmesini, Macron’un istifasını, emekli maaşları ve asgari ücretin yükseltilmesini ve varlık vergisinin yeniden getirilmesini talep ediyor. Hükümet geçen hafta akaryakıt vergilerine zammı 2019 yılı bütçesinden çıkardığını açıklamıştı.