Şanghay İşbirliği Örgütü'nden ortak deklarasyon

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), yayınladığı deklarasyonda füze savunma sistemlerinin tek taraflı yaygınlaştırılmasının uluslararası güvenliğe zarar verdiği belirtildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 19. Liderler Zirvesi sonunda imzalanan deklarasyonda “ŞİÖ ülkeleri olarak belli ülkeler ya da gruplarca tek taraflı ve sınırsız olarak füze savunma sistemlerinin konuşlanma noktalarının arttırılmasının, uluslarası güvenliğe zarar verdiğini ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırdığını bir kez daha vurguluyoruz. Başka ülkelerin güvenlikleri pahasına, kendi güvenliğini sağlama girişimleri kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Deklarasyonda ŞİÖ üyeleri silahsızlanma, nükleer silahların kontrolü ve yayılmasını önleme konusunda işbirliğine devam edeceklerini ifade etti.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olan ŞİÖ üyesi ülkeler, anlaşmanın hükümlerine sıkı bir şekilde uyulması, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme prosedürlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda eşit ve ortak çıkarlara dayalı işbirliğinin teşvik edilmesini savunduklarını da aktardı.

Terörle mücadele bahanesi ile başka ülkelerin içişlerine karışılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Deklarasyonda aynı zamanda Suriye’deki krizin çözümüne ilişkin diyalog dışında başka bir alternatif yolun bulunmadığını da vurgulandı.