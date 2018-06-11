Sanayi üretimdeki kötüleşme sonrası pound değer kaybetti

Pazartesi sabahı pound hem dolar hem de euro karşısında ciddi bir değer kaybı yaşadı. Değer kaybı İngiltere İstatistik Kurumu’nun Nisan verilerini açıklamasından hemen sonra gerçekleşti.

Pound dolar karşısında yüzde 0,35 değer kaybıyla 1,3368 dolara, avro karşısındaysa yüzde 0,5 değer kaybıyla 1,1343 avroya düştü.

Pounddaki değer kaybı, İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu’nun son yayınladığı raporda sanayi üretimin son beş yılda en kötü değerlere gerilediğinin ortaya çıkmasıyla yaşandı. Nisan ayında üretimin yüzde 0,3 artış göstermesi beklenirken, yüzde 1,4 gerileme gösterdi.

İnşaat sektörü de beklenen büyümeyi sağlayamadı. İnşaatta yüzde 0,5 büyüme yaşanırken, ticaret açığı da 14,03 milyar pounda çıktı.

The Independent'a konuşan Silicon Valley Bank'ta kıdemli döviz piyasası işlemcisi Nish Parekh şunları söyledi: “Hem imalat hem de inşaat sektörü için bu sürpriz yavaşlama İngiltere ekonomisi için kasvetli bir tablo çiziyor. İyimser bir büyüme, Bank of England'ın para politikalarını sıkılaştırma kararını tekrar gözden geçirmeye zorlayacaktır.”

Analist Naeem Aslam’sa “İngiltere’nin üretim verileri kötüleşti ve bu veriler ülkenin ekonomik sağlığı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturuyordu. Bu rakamlar Bank of England'ın mevcut stratejilerini sorgulamasını sağlar. Sterlindeki büyük değer kaybını yaşamamızın sebebi bu” yorumunda bulundu.