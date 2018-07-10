Samsung Hindistan'da dünyanın en büyük telefon fabrikasını açtı

Samsung dünyanın en büyük telefon fabrikasını Hindistan'da açtı. Fabrikanın Samsung'un Hindistan'daki üretim kapasitesini ikiye katladığı belirtiliyor.

Samsung Electronics, dünyanın en büyük telefon üretim tesisini Hindistan'da açtı. Fabrikanın Noida kentinin kuzeyinde olduğu belirtiliyor.

Fabrikayla birlikte Samsung'un Hindistan'daki üretim kapasitesi gelecek üç yıl için 67 milyondan 120 milyona yükselecek.

Fabrikada en az bin işçi çalışacağı aktarılıyor. Samsung, Uttar Pradeş eyaletinin endüstriyel teşvik planı doğrultusunda eyalete 700 milyon dolar yatırım yapma kararı almıştı.

AMAÇ XİAOMİ İLE REKABET

Samsung açıklamasında fabrikada akıllı telefonların yanı sıra, düşük teknolojili kimi diğer Samsung ürünlerinin de üretileceğini duyurdu.

Samsung'un Çinli şirket Xiaomi ile rekabet edebilmek için agresif adımlar attığı kaydediliyor.

Xiaomi, Hindistan2daki akıllı telefon piyasasının yüzde 30'una sahip, onun ardından gelen Samsung ise yüzde 25 pazar payını elinde tutuyor.