Şam'ın merkezine saldırı: 5 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine düzenlenen füzeli saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye’nin başkenti Şam’ın tarihi merkezinde yer alan Bab Tuma ve yoğunlukla Hıristiyanların yaşadığı Kassa mahallesine düzenlenen füzeli saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Şam polisi içerisinden bir kaynak yaptığı açıklamada kentin doğusundaki Cabar mahallesindeki militanların, Bab Tuma ve Kassa mahallesine 30'dan fazla füze fırlattığını bildirdi.

CİHATÇILAR ATEŞKESİ DÜZENLİ OLARAK BOZUYOR

Şam'ın doğusunda, gerilimi azaltma bölgesinde yer alan mahallelerdeki ateşkes düzenli olarak cihatçı militanlar tarafından bozuluyor. Cihatçılar, havan topları ve çok namlulu roketatarlarla başkentin merkezi ve diğer mahalleleri vuruyor.