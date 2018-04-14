Şam’ın güneyinde IŞİD saldırısı durduruldu

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava saldırılarını fırsat bilen IŞİD’in Şam’ın güneyinde Suriye ordusuna karşı başlattığı saldırının püskürtüldüğü bildirildi.

Suriye’ye yönelik sabaha karşı yapılan emperyalist saldırının hemen ardından Şam’ın güneyinde Suriye ordusu mevzilerine saldıran IŞİD’in Suriye Arap Ordusu ve Filistinli müttefikleri tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

Al Masdar’da yer alan habere göre, Şam’daki Suriye askeri kaynakları IŞİD saldırısını tamamen durdurduklarını açıkladı. Suriye ordusunun Filistinli müttefikleriyle birlikte IŞİD kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Şam’ın güneyine doğru bir saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

