Şam'ın güneyinde bir haftada 200 IŞİD üyesi öldürüldü

Şam'ın güneyine operasyon düzenleyen Suriye ordusu, bir haftada 200'ün üzerinde IŞİD üyesini öldürdü. Suriye ordusu ve müttefik güçler 100'ün üzerinde kayıp verdi.

Şam'ın güneyinde bulunan Yermük Kampı ve Hacer'ül Esved'e yapılan operasyon beklenildiği gibi zorlu geçiyor.

Operasyona katılan hükümet güçlerinin ağır kayıp verdiği, yalnızca son dört günde 100'ün üzerinde Suriye askeri ve müttefik gücün hayatını kaybettiği aktarılıyor.

IŞİD'in son bir haftada yaşadığı kaybınsa en az 200 olduğu, öldürülenlerin yarısının havan atışları ve hava saldırılarıyla vurulduğu belirtiliyor.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

IŞİD, Suriye hükümetinden bölgedeki güçlerin Deyrezzor'a geçişine izin verilmesini istemiş, ancak görüşmeler ağır silahların teslim edilmesi gibi talepler ve IŞİD'in ateşkese uymaması sebebiyle sonuçsuz kalmıştı.